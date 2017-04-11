Başkan Fatih Köse: Sendikamızı, Kültürümüze ve Dinimize Uygun Şekilde Yürütmeye Devam Edeceğiz

Eğitim-Bir-Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse ile yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet H. Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.



Eğitim-Bir-Sen heyetini makamında kabul eden Vali Ahmet H. Nayir faaliyetler hakkında Şube Başkanı Fatih Köse'den bilgiler aldı.



Başkan Fatih Köse, "Mevcut sendikacılığı reddeden bir oluşumuz. Hiçbir eylemimizde bir başkasının mağduriyeti üzerinden kazanım elde etme gayreti gütmedik. Demokratik çerçevede, kurallar içerisinde sesimizi, milletin sözünü yükseltme gayesiyle bu işin içerisindeyiz. Sendikamızı kültürümüze, dinimize uygun şekilde yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ahmet H. Nayir, "Sendikalar, yalnızca kendi alanlarını değil, ülkenin genel problemlerini de kendi alanlarında görüp, çözüm öneren yerler haline geldi.Memurların da işin içine girmesiyle sendikalar farklı bir yapı kazandı. Hepimiz bu geminin yolcularıyız. Gemi su alırsa hepimiz etkileniriz" dedi. (EFE) - KÜTAHYA