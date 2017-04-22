Başkan Fadıloğlu'ndan Kandil Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Fadıloğlu, mesajında kandillerin insan gönlünün aydınlandığı, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, barışın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı nadide geceler olduğuna işaret etti.



Başkan Fadıloğlu, bu mübarek gecede yapılacak duaların, dünyada barışın sağlanması, başta ülkemizde olmak üzere bütün dünyada refahın artması, manevi ve kültürel değerlerin muhafazası, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artmasına vesile olmasını temenni etti. Başkan Fadıloğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Miraç, Peygamber Efendimizin Recep Ayının 27. gecesi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, ilahi huzura yaptığı hikmet yüklü yolculuğu ifade ederken aynı zamanda da Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku ve beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa terakki edişi simgeler. Bugün ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşüncelerin, kalplerden atılması gerekmektedir. Miraç Kandili, insan gönlünün aydınlandığı, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı kandil gecelerinden biridir. Asırlardır büyük bir heyecan ve coşkuyla idrak ettiğimiz Miraç Kandili, birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi insanların zihnine, ruhuna ve çevresine taşıyan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) hikmet dolu yolculuğudur. Bu gece, Müslümanların inanç ve kültür dünyasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu mübarek gecede yapılacak dualar, dünyada barışın sağlanması, başta ülkemizde ve bütün dünyada refahın artması, manevi ve kültürel değerlerimizin muhafazası, bütün insanlığın selameti, iyiliğin, kardeşliğin, paylaşımın ve merhametin artması için olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Gaziantep halkımızın ve tüm dünya inananlarının mübarek Miraç Kandilini yürekten tebrik ediyorum. Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını Cenap-ı Allah'tan temenni eder, saygı ve selamlarımı sunarım." - GAZİANTEP