Başkan Eşkinat Yunan Heyeti ile Bir Araya Geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Yunanistan Edirne Başkonsolos Vekili Ekaterini Petraki ve beraberindeki heyet ile yemekte bir araya geldi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Beşevler Sosyal Tesislerinde gerçekleşen yemeğe Başkan Eşkinat, eşi Belgin Eşkinat ile katılırken Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve eşi Gülseren Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Dodurka, daire başkanları ve Yunan heyeti katıldı.



Türk-Yunan ilişkilerinin geliştirilmesi konusunun masaya yatırıldığı buluşmada ayrıca Süleymanpaşa Belediyesi tarafından fotoğraf müzesine dönüştürülecek ev ve geçtiğimiz hafta Dimitrios Mavridis tarafından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a teslim edilen bin 500 fotoğraf da konuşulurken Yunanistan Edirne Başkonsolos Vekili Ekaterini Petraki, Başkan Eşkinat'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. - TEKİRDAĞ