Başkan Eşkinat'tan Tekirdağsporlu futbolculara baklava dopingi



Tekirdağspor'un antrenman yaptığı Namık Kemal Stadı'na giderek zorlu karşılaşma öncesinde takıma moral vermek isteyen Başkan Eşkinat'a Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağspor Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

FUTBOLCULAR VE TEKNİK HEYET İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyet ile görüş alışverişinde bulunan Eşkinat; Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan Tekirdağspor - Kocaelispor müsabakasında sarı siyahlı ekibimize başarılar diledi.

EŞKİNAT: "BİZLER SONUNA KADAR SİZLERİN ARKASINDAYIZ"

Futbolculara baklava ikramı yapan Başkan Eşkinat; "Şehrimizin gururu Tekirdağspor'un aydınlık günlere kavuşması için şehrin yöneticileri olan bizler ve Tekirdağspor Yönetim Kurulu ile birlikte el ele daha fazla neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Sizlerden isteğimiz hiçbir şeyi düşünmeyip pazar günü bu sahada en iyi oyununuzu oynayarak şehrimize galibiyet hediye etmeniz. Bizler sonuna kadar sizlerin arkasındayız." dedi.

"İNANIYORUM Kİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNCE PLAY OFF'A ORADAN DA ŞAMPİYONLUĞA KOŞACAĞIZ"

Tekirdağspor'un play off iddiasının devam ettiğinin altını çizerek sözlerine devam eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Play Off'a kalmak için zirve ile aramızda sadece 5 puan fark var. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde sorunları tamamen çözülmüş bir Tekirdağspor yaratıp sizlerle önce play off'a oradan da şampiyonluğa koşacağız." diye konuştu.

"DAHA ÖNCE BAŞARDIĞIMIZ GİBİ YİNE ŞEHİR OLARAK KENETLENİRSEK BU TAKIM HAK ETTİĞİ YERLERE GELECEKTİR"

Pazar günü saat 13.30'da başlayacak karşılaşmaya tüm Tekirdağlıları davet eden Eşkinat; "Tekirdağspor'un bulunduğu yeri hak etmediğini hepimiz biliyoruz. Daha önce yaptığımız, daha önce başardığımız gibi yine şehir olarak kenetlenirsek bu takım hak ettiği yerlere gelecektir. Tüm hemşerilerimi Pazar günü Namık Kemal Stadı'na sarı siyahlı takımımızı desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ALBAYRAK TEKİRDAĞSPOR'UN ZORLU VİRAJDAN BAŞARILI İLE DÖNECEĞİNE İNANDIĞINI İFADE ETTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da futbolculara yönelik bir konuşma yaparken, Kocaelispor maçının zorlu bir mücadeleye sahne olacağını bildiğini ancak Tekirdağspor'un bu zorlu virajdan da başarılı ile döneceğine inandığını ifade etti.

TEKİRDAĞSPOR 24 PUANLA 10. SIRADA YER ALIYOR

Spor Toto 3. Lig 1. Grup 20. hafta karşılaşmasında pazar günü 13.30'da Kocaelispor ile karşılaşacak Tekirdağspor 24 puanla 10. sırada yer alırken rakip Kocaelispor ise 31 puanla ikincilik koltuğunda oturuyor.