Başkan Eşkinat: "Donan Çöp Kamyonlarına Rağmen Çöp Toplama Hizmeti Aksamadı"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, yaşanan kar yağışlı ve soğuk havadan dolayı çöp kamyonlarının donduğunu ancak çöp toplama hizmetinin genede aksamadığını belirtti.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelirken, uzun yıllar sonra Süleymanpaşa'da yoğun bir şekilde yağan kar yağışında temizlik ekiplerinin gerek kar temizleme gerekse araçların donarak çalışmadığı noktalarda yürüyerek yaptıkları çöp toplama çalışmalarıyla vatandaşları mağdur etmedikleri için teşekkür ederek baklava ikram etti.



Tekirdağ'da, yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 3 vardiya 67 personel ile tüm gücüyle yollarda tuzlama, solüsyon dökümü ve kar küreme çalışması yaparken Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de gece gündüz demeden kaldırımlarda kar küremesi yaptı.



Süleymanpaşa'nın dört bir yanında çalışmalara katılan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlardaki karın temizlenmesi ve tuzlama çalışmalarına da katılırken şehrin bir an önce olağan haline dönmesi için yoğun çaba gösterdiler.



Donan çöp kamyonlarına rağmen çöpleri yürüyerek topladılar



Mevsim normallerinin altında soğukların yaşandığı, çöp toplama araçlarının mazotlarının donarak kullanılamaz hale geldiği soğuklarda bazı kamyonlar çöp toplama işlemini gerçekleştiremezken ekipler çöp trafiğinin aksamaması ve çöp birikintilerinin oluşmaması için yürüyerek çöp toplama hizmetine devam ettiler.



"Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum"



Yapılan çalışmanın personelin özverisi ile olduğu ve oldukça önemli bir iş başarıldığını ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı şehrimizi temizlemekle görevli personelimiz yoğun kar yağışında gerek kaldırımlarda kar küremesi ve tuzlama yaparken, çöp toplama hizmetini de aksatmadılar. Şehrimizde bir çok aracın yanı sıra çöp kamyonlarımızın da mazotunun donduğu ve çalışmadığı durumda bile ekiplerimiz çöp noktalarına yürüyerek ulaşarak çöp birikintilerinin önüne geçtiler. Özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



"Süleymanpaşa belediyesi olarak her zaman vatandaşın yanınızdayız"



Temizlik ekiplerinin hava sıcaklarının mevsim normallerine dönmesi ile birlikte olağan temizlik hizmetlerine döndüğünü belirten Başkan Eşkinat, "Ekiplerimiz 7/24 görev başında. Şu anda olağan temizlik çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımızın daha yaşanabilir temiz bir ortamda hayatlarına devam edebilmeleri için Süleymanpaşa Belediyesi olarak her zaman, her koşulda yanınızdayız" ifadelerini kullandı.



Başkan Eşkinat konuşmasının ardından temizlik görevlisi personele baklava ikramında bulunurken özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ