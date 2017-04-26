Başkan Eşkinat Cumhuriyet çocuklarını ağırladı



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerini misafir etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Eşkinat, öğrencilerin sorularına samimi cevaplar vererek gönüllerini kazandı.

EŞKİNAT: "EN BÜYÜK PROJEM SÜLEYMANPAŞA ÇOCUK KULÜBÜ"

Öğrencilerden birinin "En büyük projeniz nedir?" sorusunu, "Bizim en büyük projemiz Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'dür," diye yanıtlayan Eşkinat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk Kulübümüz Trakya'nın en büyük sivil toplum örgütü. Aynı zamanda Türkiye'deki en büyük çocuk kulübü. Yine Süleymanpaşa Belediyesi, UNICEF'in Çocuk Dostu Kentler listesinde yer alan ülkemizdeki 14 belediyeden birisidir."

"ÇOCUKLARIMIZA YAPTIĞIMIZ YATIRIM BU KENTİN GELECEĞİNE YAPILMIŞTIR"

Çocuk Kulübü hakkında öğrencilere bilgi veren Eşkinat, "Kulübümüz bünyesinde çocuk korosu, çocuk tiyatroları, buz pisti, at binme gibi faaliyetlerimizin yanı sıra Süleymanpaşa Çocuk Meclisi gibi demokratik hak ve ödevlerimizin bilincini çocuklarımızda yaratacak etkinliklerimiz var. Bu etkinlikleri arttırmayı hedefliyoruz. Planlarımız arasında Çocuk Kulübü'ne kendi mekânını kazandırmak da var. Hürriyet Mahallesi'ndeki Çocuk Ruh Sağlığı Merkezimizin yanında çocuklarımıza özel bir kafe açmayı planlıyoruz. Bütün bu etkinlikleri sadece 3 yaşında olan bir belediye olarak yaptığımızı unutmamak gerek. Biz çocuklarımıza yaptığımız yatırımı bu kentin geleceğine yapılmış kabul ediyoruz. Bu nedenle imkânlarımızı Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü için seferber ediyoruz," açıklamasında bulundu.

İADE-İ ZİYARET SÖZÜ VERDİ

Öğrencilere Çocuk Kulübü'ne üye olup olmadıklarını soran Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, büyük bir çoğunluğun üye olduğunu öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Henüz üye olmayan çocukların da üye olmalarını isteyen Eşkinat, çocuklara yönelik projelerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin sonunda Cumhuriyet İlkokulu'na iade-i ziyarette bulunacağını söyleyen Eşkinat, çocuklarla geleneksel çocuk oyunlarını birlikte oynama sözü verdi. Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri de Eşkinat'a teşekkür ettiler.