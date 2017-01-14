Başkan Eşkinat beyaz eşya mağazası açılış törenine katıldı

Ruşen Güneş Sokak'ta gerçekleştirilen açılışa (Pazar sokağı) Başkan Eşkinat'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

EŞKİNAT: "ŞEHRİMİZE VE VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Açılış kurdelesinin kesilmesi öncesi bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Arkadaşlarımız buraya oldukça özen göstererek bir mağaza açmışlar. Allah müşterilerini bol etsin. Bizim de üstümüze düşen bu bakımsız kalmış caddeyi şehrimizin birçok yerinde yaptığımız gibi düzenlemek. Vatandaşlarımız biraz daha sabrederse göreceklerdir ki hem bu cadde hem de bu bölge bir cazibe merkezine dönüşecektir. Başta Hande ve Mustafa Özer olmak üzere şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

AÇILIŞ KURDELESİ ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE KESİLDİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'da birer konuşma yaparak işletme sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletirken alkışlar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.

İkramlar ile devam eden açılış töreninde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, beyaz eşyanın yanı sıra küçük ev aletleri satışı da gerçekleştiren mağazayı gezerek bol kazançlar diledi.