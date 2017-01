Başkan Eşkinat 2016 Yılındaki Çalışmaları Değerlendirdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısı öncesi 2016 yılında yapılan çalışmalara ve 2017'de yapılması planlanan faaliyetlere dair genel bir değerlendirmede bulundu.



Eşkinat, geçmiş yıllarda yapılan yeni yıl kutlamalarını bu yıl gerçekleştirmediklerini ifade ederek, "2017 yılına 2016'nın olumsuzluklarını geride bırakarak, iyi taraflarını alarak adım attık. Yeni yılın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz yeni yıl kutlamasını bu yıl Değirmenaltı Mahallesi'nde yapmayı planlıyorduk ancak ülkemizin içinde olduğu koşullar nedeniyle hem içimizde hem de halkımızda böyle bir kutlama yapacak istek ve heyecanın kalmadığını gördük ve iptal ettik. Nitekim o gece İstanbul Ortaköy'de evrensel terörün felaketlerinden biri yaşandı. Artık göstermelik değil, gerçekten milli bir birlik ruhu ve şuuru içinde hareket etmemiz gerekmektedir" açıklamasında bulundu.



Karacakılavuz'a dev hayvancılık projesi



Eşkinat, Meclis gündemine geçilmeden önce 2016 yılı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Başkan Eşkinat, "Kurmuş olduğumuz Tarım Komisyonu'nun yol almaya başlayan bir çalışması var. Kırsal kesimde kendi küçük işletmeleri ile hayvancılık yapan ama devletin verdiği imkanlardan yararlanamayan yurttaşlarımızı bir araya getirerek, aile işletmelerini bütünleştirme, onları üretime katma ve üretilen katma değeri arttırma konusunda bir çalışmaya başladık. Tekirdağlı bir işadamının öncülüğünde kurulan Tasarım Vakfı tarafından hazırlanmış bir proje belediyemizin de katkıları ile hayata geçirilecek. Projeyi ilk olarak Ziraat Odası, Süt Birliği, Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi ve diğer muhatapların bulunduğu bir toplantıda gündeme getirdik. Köyden mahalle vasfına geçen yerleşim yerlerinden belediyemize devredilen varlıkların ait olduğu yerde değerlendirilmesi politikamız kapsamında bu projeyi Karacakılavuz'da yapmaya karar verdik. 200 dekar alanı bu proje için tahsis ettik. İki ayrı toplantıda Karacakılavuzlu süt üreticilerimizle de bu projeyi tartıştık. Projenin birinci aşaması, en az 20 hayvanlık aile işletmelerinin üretecekleri ve kontrollü bir şekilde AB standartlarında kaliteli bir süt üretimini ve ikinci aşaması da bu üretimin daha yüksek katma değerli süt ürünlerine dönüştürülmesini içeriyor. Bu proje için pilot bölge olarak Karacakılavuz Mahallemizi seçmiştik. Orada dokuma işi yapan kadınlarımızın da ürünlerini daha verimli hale getirebilmesi ve satabilmesi adına Türkiye Kalkınma Vakfı, bir eğitmenini gönderdi ve ilk çalışmalar iki günlük eğitim süreciyle başladı" dedi.



Beş yıllık afet önlem planı devreye giriyor



Önem verdikleri bir diğer konunun da afet yönetimi olduğunu belirten Eşkinat, "Yaptığımız bütün çalışmalar insanların daha iyi yaşaması için yapılıyor. Bunun için önce insanın yaşaması gerek. Yaşadığımız bölge bir afet bölgesi. Bu konuda da bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ile koordine ederek belli bir noktaya geldik. Süleymanpaşa'nın beş yıllık afetlere karşı önlem planı konusunda Büyükşehir ve diğer kurumlarla birlikte bir adım atmış olacağız" ifadelerini kullandı.



İki buçuk yılın hizmet bilançosunu açıkladı



İki buçuk yıllık hizmet süresinde, önceki dönemlerde olmayıp Süleymanpaşa Belediyesi'nin ürettiği hizmetlerin bilançosunu çıkardıklarını ifade eden Eşkinat, "Geride kalan görev süremiz içinde birçok daha önce yapılmamış hizmet ürettiğimizi gördük. Bazılarına değinecek olursak, Mutlukent sistemini kurduk. Rodosto markası altında satranç, yelken ve bisiklet sporlarında kalıcı etkinlikler yapmaya başladık. Bisanthe adı altında ise resim, heykel ve müzik alanlarında sürekli, her yılın aynı ayında düzenli olarak tekrar eden etkinlikler gerçekleştirdik. Yaptığımız en önemli işlerden biri olarak Çocuk Kulübü oluşturduk. Çünkü çocuklar bizim geleceğimizdir. Çocuklarımızın kendi arasındaki dayanışmalarını ve ilişkilerini geliştirecek bir kulüp. Sayıları 6 bine yaklaşan, Trakya'nın en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan bir Çocuk Kulübümüz var. Şenlikleri, tiyatroları, her ay evlerine gönderilen Mutlugiller kitabı ve diğer etkinlikleri ile birlikte, bu şehrin geleceğini güvence altına almak adına önemli bir proje. Trakya Bağbozumu ve Ekoloji Festivali'ni başlattık ve 2016'da ikincisini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu festivalin bölgede bağcılığın gelişmesine önemli katkıları olacağına inanıyorum. SEKOMER, engelliler konusunda Süleymanpaşa Belediyesi'nin gerek Dünya Engelliler Vakfı gerekse ilgili kurumlar tarafından örnek olarak gösterilen bir kurum haline gelmeye başladı. Gençlik merkezlerimizi çoğaltıyoruz. Mümkün olduğu kadar gençlerimizin kötü alışkanlardan uzak olmalarını sağlayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Radyo Mutlu, deneme yayınının üzerine çıktı. Önümüzdeki günlerde daha da iyi bir noktaya gelecek. Çalgı yapım atölyemiz ulusal basında yer aldı. Gerçekten de hiçbir belediyenin sahip olmadığı böyle bir atölyeye sahibiz. Ağacı işleyerek ses verir hale getiren hemşerilerimiz var ve her geçen gün sayıları artıyor. Atölyeye tahsis edilen bir binada kendi yaptıkları çalgıları bir müze formatında sergileyerek şehrimize bir zenginlik katacaklar." açıklamasında bulundu.



"Şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz"



Bunların dışında çok sayıda yeni hizmeti de hayata geçirdiklerini hatırlatan Eşkinat, "Aşevi, İmece Kart, Hoş geldin Bebek ve Hamile Destek paketleri, yazlık sinema, mobil tuvaletler ki önümüzdeki ay ikincisi de geliyor, yer altı çöp konteynerleri ve çöp toplama sisteminin rehabilite edilmesi yönünde atılan adımlar, emzirme kabinleri, ikram çeşmeleri, Ramazan aylarında iftarlarda mahalle buluşmaları, taziye yemekleri, evsizlere barınma, sokak hayvanları için mamamatik ve kedi evleri ile suluklar, 0-6 yaş Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, Olgun Kart, Apartmanlar Okutuyor Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor projesi, Deprem Parkı gibi çok sayıda hizmet üretmişiz. Tamam, ama yetmez diyoruz. Önümüzdeki dönemde görev süremiz tamamlanana kadar hem bu saydığım hizmetler kurumsallaşmış olacak hem de yenilerinin katılmasıyla bu şehir daha yaşanabilir hale gelecek" diyerek değerlendirmesini sonlandırdı. - TEKİRDAĞ