Başkan Eser, Sağlık Lisesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerini makamında ağırladı.



Sağlık Haftası, Darende'de de çeşitli programlarla kutlandı. Darende Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri hafta kapsamında sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için ilk olarak vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.



Daha sonra Darende Belediye Başkanı Eser'i makamında ziyaret eden öğrenciler, Sağlık Haftası çalışmaları ile ilgili bilgiler verdiler. Ziyarette konuşan Eser, Sağlık Haftasını kutlayarak, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. - MALATYA