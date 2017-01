Başkan Ertaş: "Eyof Öncesi, Şehir Estetiği ve Tanıtımına Önem Verilmeli"

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Murat Ertaş, Erzurum'da yapılan ve yapılacak olan ulusal ve uluslararası her organizasyonun şehrin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek bilhassa 11-18 Şubat tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak EYOF (Avrupa Gençler Olimpik Kış Festivali) öncesi şehrin her açıdan tanıtım görselleriyle donatılması, süslenmesi gerektiğin ifade etti.



Farklı ülkelerden gelecek sporcular, aileleri ve spor adamlarının sıklıkla kullanacağı mekanlar ve güzergahlarda acilen görsel donatıların olmasının, şehrin tanıtımı için çok önemli olduğunu belirten ŞEHİRDER Başkanı Murat Ertaş, sözlerine şöyle devam etti: "Bilhassa Palandöken'e çıkan yolun Kayakyolu-Yenişehir kavşağında bulunan, yarım kalmış inşaatlarıyla hayalet şehre dönen ve New Cıty olarak bilinen inşaat sahasının Yenişehir üst yola bakan tarafının Erzurum'un ve ilçelerinin kültür ve tabiat varlıklarını gösteren bilgilendirici ve tanıtım görselleriyle kapatılması gerekir ki, böylelikle hem metruk inşaatların çirkinliği bir nebze kapatılmış, hem yol kenarında güvenlik tedbiri alınmış hem de şehrin tanıtımı yapılmış olur. 2011'de şehrimizde yapılan Üniversiteler arası Kış Oyunları dönemine göre şehrimizde EYOF için daha az heyecan ve görsel olduğunu görüyoruz. Hazırlanacak farklı boyutlarda ve yerlerdeki görsel tasarımlarla şehir halkı havaya sokulacağı gibi şehrimize gelen sporcular ve beraberindekilerin zihninde de güzel bir imaj bırakılır. Yetkililerin bu konuda hassas olacaklarını düşünüyorum, henüz çok geç değil." - ERZURUM