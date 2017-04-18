Başkan Ersoy Sonuçları Değerlendirdi

Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Başkanı Emin Ersoy, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Halk oylamasının sonuçlanmasını değerlendirdi.



Başkan Ersoy, "Bu zafer her şeyden önce aziz milletimizin zaferidir" dedi. Referandumda evet sonucunun çıkmasının ardından, Türkiye'nin son vesayet zincirlerinden de kurtulduğunu sözlerine ekleyen Ersoy, bu sonuçların Havran'da yapılacak hizmetleri arttıracağını ve yeni projelere kapı açacağını söyledi.



Başkan Emin Ersoy, "Türk Halkı, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini kabul ederek tarihi bir karar vermiştir. Büyük bir reform ve değişim yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kabulü ile büyük Türkiye'nin temelleri atılmıştır. Havranlı tüm hemşehrilerime de vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BALIKESİR