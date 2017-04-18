Başkan Erkoç, Sarayaltı Caddesi'nde İnceleme Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, yol genişletme çalışmalarına başlanan Sarayaltı Caddesinde yıkım çalışmalarını inceledi.



Erkoç, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kamulaştırmanın ardından Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yıkım çalışmalarına başlanan Sarayaltı Caddesi'nde incelemelerde bulundu.



Sarayaltı Caddesinde yol genişletme çalışmaları ile yolun daha da rahatlayacağını ifade eden Erkoç, şunları kaydetti:



"Dulkadiroğlu ilçemizde Sarayaltı Caddesinde yol genişletme çalışmalarımız kapsamında trafiği rahatlatmak için başladığımız yıkım çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Bu caddemizin genişletilmesi ile şehir merkezi trafiğinde bir rahatlama sağlanacaktır. Yol ağını genişleterek, şehir merkezinde oluşan trafik yoğunluğunu bu yollara yaymak suretiyle azaltmayı hedefliyoruz."