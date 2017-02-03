Başkan Erkoç, Kahramanmaraşspor'u Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraşspor kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesi restoranında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Erkoç, Kahramanmaraşspor'a ellerinden gelen yardımı yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.



Kahramanmaraşspor'un şehrin takımı olduğunu ifade eden Erkoç, şunları kaydetti:



"Takım, Kahramanmaraş'ın, imkanı olan maddi, manevi takıma sahip çıkmalı. Şu an belediye kanununda bir profesyonel, amatör durumu var. Kanuna göre resmi olarak amatör kulüplere yardımcı olunabiliyor. Bizler profesyonel kulüplere fahri olarak, nazımız geçtiği insanlara ulaşarak yardımcı oluyoruz. Şimdi bu takıma tüm Kahramanmaraş'ın sahip çıkması gerek."



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak futbolda alt yapıya çok büyük önem verdiklerini hatırlatan Erkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gençlerimizi ve toplumumuzu daha dinamik hale getirmek amacındayız. Mahallelerde takımlar kurduruyoruz, gençleri lisanslı sporcu haline getirmek istiyoruz. Burası 1 milyon 100 bin nüfuslu bir şehir, taşıma suyla değirmen dönmez. İzlanda'nın nüfusu 350 bin, işte İzlanda dünya kupalarında oynamakta. Kahramanmaraş'ın nüfusu daha büyük, İzlanda ile kıyaslarsak buradan üç tane milli takım çıkması lazım. Türkiye'de Kahramanmaraş'ı tanıtan, temsil eden bir takım Kahramanmaraşspor, buna da hep beraberce tüm şehir halkı olarak sahip çıkmamız gerekiyor."



Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, "Şehrimizin kurtuluşunun yıl dönümü olan 12 Şubat'ta güzel bir tesadüf oldu, 12 Şubat Stadyumu'nda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacağız. O maçta sizi de yanımızda görmek istiyoruz. Sizin orada bizim yanımızda olmanız manen bize büyük güç verir. Birlik ve beraberlik resmini biz Kahramanmaraş bazında da göstermek adına üzerimize düşeni yapacağız inşallah." diye konuştu.