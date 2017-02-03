Başkan Ergün Misafirlerini Ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Şekerci'yi makamında konuk etti.



Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Şekerci ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Başkan Acar, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün, örnek aldığımız bir büyüğümüz. Kendisini ziyaret ederek hem ilçemizde yaptığımız çalışmaları aktardık hem de kendisinin değerli görüşlerini aldık. Kendisine bizleri ağırladığı için teşekkür ediyorum" dedi.



Nazik ziyareti için kendilerine teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün, Aliağa ilçesinin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini belirterek, Belediye Başkanı Serkan Acar'a başarı dileklerini iletti. - MANİSA