Başkan Ergün'den Yol Yardım Aracına İnceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ'nin araç filosuna kazandırdığı Mobil Bakım Onarım Aracı ve Mobil Yol Yardım Aracını inceledi. Başkan Ergün, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, bünyesine kazandırdığı araçlar ile gücüne güç katmaya devam ediyor. MASKİ, bünyesindeki araçların periyodik bakımı, sahada kurtarma ve görev esnasında arıza yaşamaları durumunda erken müdahalede bulunmak için bakım onarım ve yol yardım aracı aldı. MASKİ Hizmet Binası önünde alınan araçları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu'dan araçlar hakkında bilgi aldı. Başkan Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ve Burak Aslay ile daire başkanları eşlik etti.



Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından alınan yeni araçlar sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve kesintisiz hizmetlerin ulaşacağını belirtti. Başkan Ergün, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetleri onlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. MASKİ'nin araç filosuna katılan 2 yeni araç ile araçlarımızın periyodik bakımını ve arıza yapması durumunda erken müdahalede bulunarak hizmetlerin aksamasının önüne geçeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA