Başkan Ergün'den Teröre Lanet

Geçtiğimiz hafta İzmir'de gerçekleştirilen hain terör saldırını kınayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu ülkede yaşayan 70 milyon birdir, kardeştir. Kahramanımız Fethi Sekin, dosta düşmana bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, bu topraklarda yaşayan her bireyin kardeş olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen ve 2 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısı Manisa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında lanetlendi. Meclis toplantısı öncesinde saldırıyı kınayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengi Ergün, "Hain ve alçak kuklalar tarafından geçtiğimiz hafta İzmir Bayraklı'da adliye önünde hain bir saldırı gerçekleşti. Orada kahraman bir trafik polisi kardeşimizin atılganlığı, cesareti ve dik duruşuyla bu hainler emellerine ulaşamadılar. Hain saldırıda kahraman polisimiz Fethi Sekin ile adliye çalışanı bir kardeşimiz şehit olmuştur. Ülkemiz üzerinde alçakça emelleri bulunan hainler, Fethi Sekin gibi kahramanların bu ülkede çokça bulunduğunu İzmir'de bir kez daha görmüş oldular. O gün orada kendi hayatını feda ederek, yüzlerce kişinin evlerine sağ salim ulaşmalarına vesile olan kahraman polisimize gerek İzmir, gerekse tüm Türkiye şükran borçludur. Bu duygularla alçakça saldırıyı nefretle kınarken, şehit polisimiz Fethi Sekin ve adliye çalışanı kardeşimizi rahmetle anıyor; İzmir'imize geçmiş olsun diyorum. Bu ülkede yaşayan 70 milyon birdir, kardeştir. Kahramanımız Fethi Sekin, dosta düşmana bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, bu topraklarda yaşayan her bireyin kardeş olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Gazeteciler gününü kutladı

Başkan Ergün, toplantıda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü de kutladı. Başkan Ergün, "2 gün önce Çalışan Gazeteciler Günüydü. Bugün Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek, değerli basın mensuplarımızın gününü kutladık. Gece-gündüz, yağmur-çamur demeden görevlerini özveriyle yerine getiren, kamuyu denetleyen konumda bulunan ve halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan tüm basın emekçisi kardeşlerimin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, tarafsız, objektif ve ilkeli habercilik anlayışıyla görevlerini sürdürecekleri inancıyla gazeteci arkadaşlarımızın aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde ömür sürmelerini diliyorum "dedi.