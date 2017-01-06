Başkan Ergün'den Teröre Lanet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İzmir'deki hain terör saldırısını kınadı. Hain saldırıda şehit düşen Kahraman Polis Fethi Sekin ve zabıt katibini rahmetle anan Başkan Ergün, ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden bu alçakça saldırıların hiçbir zaman bir sonuca varamayacağını vurguladı.



İzmir'deki hain saldırının ardından bir mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Ülkemizin üzerinde sinsi ve alçakça planları bulunan hainlerin içerideki kökleri, Kayseri ve İstanbul'un ardından dün de İzmir'de çirkin yüzünü gösterdi. Bayraklı Adliyesi önünde adeta katliam yapmak için gelen alçaklar, polisimizin ve vatandaşlarımızın dik duruşu ile planlarını yerine getirememiş, köşeye sıkışan kuduz bir köpek gibi son hamlelerini yaparak, ne yazık ki bir polisimizle bir zabıt katibi kardeşimizi şehit etmiştir. O bölgede trafik güvenliğini sağlayan bir yiğit, bir kahraman Fethi Sekin, alçakların sinsiliklerini fark etmiş, yaptığı soğukkanlı ve anında müdahaleyle belki de yüzlerce vatandaşımızın hayatını kurtarmıştır. Türk milleti, Fethi Sekin gibi binlerce yiğidi bağrında yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Fethi Sekin'in milletin hayatı için kendi canını seve seve feda etmesi, 9 Eylül 1922'de işgalcilerin denize dökülmesini hatırlatmış ve ortak akılın dile getirdiği gibi, bu hainlerin bir kez daha denize dökülme döneminin geldiği gerçeğini bizlere göstermiştir. Kahraman Polisimiz Fethi Sekin'e büyük bir şükran borçluyuz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden bu alçakça saldırıların hiçbir zaman sonuca varamayacağını milletimiz, dün İzmir'de dost/düşman herkese bir kez daha göstermiştir. Bu duygularla bu alçakça saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor; saldırıda şehit düşen Kahraman Polisimiz Fethi Sekin ile zabıt katibi kardeşimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Elim saldırıda yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dilerken, yılmadan, korkmadan ve usanmadan hainlere şunu belirtmek istiyorum; Ne Mutlu Türküm diyene!" - MANİSA