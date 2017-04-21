Başkan Erdoğan: Miraç Feyiz ve Bereketin Coştuğu Gecedir

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Başkan Erdoğan, mesajında, "Miraç; alemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur.Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mes'uliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır.Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle dindaşlarımızın, soydaşlarımızın ve hemşehrilerimizin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların; İslam dünyasının ve ülkemizin birlik, dirlik ve beraberliğine, kardeşliğimizin güçlenmesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. İç güvenlik harekatında Şahadet şerbetini içen şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.(MB-EFE) - KÜTAHYA