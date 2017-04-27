Başkan Erdoğan: İçme Suyu Şebekesi ve İsale Hattı İhalesi 18 Mayıs'ta

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinin İçme suyu şebekesi ve isale hattının yapım ihalesinin İller Bankası Genel Müdürlüğünce 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılacağı bildirildi.



1989 yılında yapılan içme suyu şebekesi ve isale hattının ekonomik ömrünü tamamladığını ifade eden, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, İlçenin İçme suyu şebekesi ve isale hattının yapılması için her türlü hazırlığın tamamlandığını ve 18 Mayıs'da yapım ihalesinin yapılacağını söyledi.



Belediye Başkanı Cavit Erdoğan,"İlçemizin İçme suyu şebeke ve isale hattının yapımı ihalesi 18 Mayıs tarihinde yapılacaktır. 17 kilometre ana hat, 8 kilometre şehir içi şebeke hattı, 1 adet 50 tonluk depo, 1 adet bin(1000) tonluk depo ve idari binanın yapılacağı proje yüzde 50 hibe olmak üzere geriye kalan yüzde 50'lik pay ise İller Bankası kredisi ile yapılacaktır. İçme suyu şebeke hattı ve isale hattı ekonomik ömrünü tamamladı. Bu çerçevede yüzde 50'si hibe olmak üzere bu projeyi hayata geçiriyoruz. İller Bankasından alacağımız krediyi 1 yıl anapara ödemesiz, 15 yıl vade ile ödeyeceğiz. SUKAP projesi kapsamında yapılan içme suyu şebeke hattı ve isale hattı projemizle ilçemizin en az 50 yıl su problemini çözüyoruz. İçme suyu şebeke ve isale hattı ihalesi ilçemiz halkına hayırlı olsun.Halkımız bizi, biz işimizi takip etmeye devam ediyoruz" dedi.(MB-EFE) - KÜTAHYA