Başkan Ercengiz, Muhtarlarla Buluştu

Burdur Belediyesi Başkanı Ali Orkun Ercengiz, mahalle muhtarlarıyla buluşarak, sorunlarını dinledi.



Burdur Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ercengiz toplantıda yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bu yana muhtarlarla güzel çalışmalara imza attıklarını belirtti.



Başkan Ercengiz, mahalleler arasında hiç ayrım yapmadıklarını, talep ve ihtiyaçlara göre var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.



Yaptıkları işlerde her kuruşun hesabını vermeye hazır olduklarını belirten Ercengiz şöyle devam etti:



"Burdur Belediyesinin kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca vatandaşımızın yanında olmaya özen gösteriyorum. Vatandaşlarımızın taleplerini sizlere ulaştırmasını, sizlerin de bizlere talepleri ulaştırmasını istiyoruz.



Sonuçta sorunlara taleplere birlikte çözüm arayacağız. İçme suyu isale hattı ve depo için ihale yapıldı ve yer teslimini yaptık. İçme suyu sorununu çözüyoruz. Arıtma tesisi ile ilgili biz çalışmamızı tamamladık. En kısa zamanda ihale yapılarak yer teslimini yapacağız. Burdur'un en temel iki sorununu çözmüş olacağız."