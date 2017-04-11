Başkan Ekinci Yardımcı'da Vatandaşlara Seslendi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaklaşan seçimler öncesi çalışmalarına dur durak demeden devam ediyor. İlçe merkezi ve kırsalda vatandaşlarla bir araya gelen ve seçimlerin önemini anlatan Başkan Ekinci'ye vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Yardımcı mahallesinde Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Ahmet Toprak tarafından düzenlenen toplantıya Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ak Parti Eyyübiye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, SKM Başkanı Mustafa Ağar, muhtarlar, bölgedeki kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 'Evet, seslerinin hiç eksilmediği mini toplantıda vatandaşlara seslenen Başkan Ekinci, bu seçimlerin basit bir Evet-Hayır meselesi olmadığının altını çizdi. Bölgede gün geçtikçe güç kazanan ve büyüyen ülkenin daha da büyümesi ve gelişmesi için 16 Nisan'da çıkacak olan 'Evet'in önemli olduğunu belirten Başkan Ekinci,"16 Nisan'da ülke üzerine oynanan tüm oyunlar çıkacak 'Evet' ile bozulacak." dedi.

Başkan Ekinci sık sık alkışlarla kesilen konuşmasının devamında şunları söyledi,"16 Nisana doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz 16 Nisan'da inşallah Yardımcı'dan da güçlü bir şekilde evet çıkacaktır Çünkü biz görüyoruz ki ova tek ses, tek nefes evet diyor. Bakın Hemen yanı başımızda Suriye var Irak var geçtiğimiz gün bebekleri katlettiler kimyasal silahlar ile şu an İslam coğrafyası kan ağlıyor nerede bir Müslüman var ise orada acı var bunların karşısında direnen bir lider var bu lider bütün mazlumların gönlüne taht kuran Recep Tayip Erdoğandır. Arada 30 40 km var Orta doğuda bize bu sıkıntıları yaşatanlar bu sıkıntıları Türkiye'de sıkıntı çıksın istiyorlar Yardımcıda'da sıkıntı çıksın istiyorlar Sağlıkta da sıkıntı çıksın istiyorlar şehir merkezinde de sıkıntı çıksın istiyorlar bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar ama inşallah Recep Tayip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bundan sonraki süreçte de nerede biz mazlum nerede bir mağdur varsa Allahın izni ile onları giderecektir. Değerli yardımcı halkı sizinde bildiğiniz gibi bu halk oylaması değil bu milletin kendi meselesidir, memleket meselesidir. Biz yokuş çıkıyoruz yukarıya doğru Allah korusun tepeye ulaşamaz isek Türkiye olarak bakın hemen yanı başımızda örnekleri var bunu her seferinde hatırlatıyoruz çünkü basit bir olay değildir bu seçim basit evet hayır meselesi değildir bu seçim ümmetin izzetini koruyacağı seçimdir. "

