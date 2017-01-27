Başkan Edebali Vatandaşı Danışmada Karşılıyor

Sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atarak ilçenin çehresini değiştiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, vatandaşları belediye girişinde karşıladı. Belediye başkanı tarafından, hizmet binası girişinde karşılanmanın hoş bir sürpriz olduğunu söyleyen vatandaşlar Başken Edebali'yi kutlarken, Edebali de vatandaşlardan gelen talepleri ilgili birimlere aktardı. Belediyeye gelen her yaş grubundan vatandaşla yüz yüze görüşen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hiç bir ayrıma tabi tutmadan, her insanımızı dinliyor ve hizmet üretiyoruz. Bugün de mesai saatleri içerisinde onlarca vatandaşımızla görüşüp, taleplerini dinliyoruz" dedi.

HIZLI VE ETKİN ÇÖZÜMLERİN TEK ADRESİ

Yıldırım'ın yönetimine vatandaşların katılımının önemine vurgu yapan Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Hizmet politikamız gereği hayata geçirdiğimiz 444 16 02 numaralı Çağrı Merkezi ve sosyal medyadaki Çözüm Merkezi ile daha ulaşılabilir ve daha hızlı çözüm üreten bir belediye olmayı kısa zamanda başardık" diye konuştu. Yıldırım Çözüm Merkezi'ne gelen öneri, istek ve şikâyetlere en kısa sürede çözümler üretildiği bilgisini de veren Başkan Edebali, "Belediyemizin faaliyet alanı dışında olan konularla ilgili olan talep ve istekler için de ilgili kurumlarla görüşüp çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın hak ettiği daha yaşanabilir Yıldırım hedefini gerçekleştirmek için sosyal belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yıldırımlılarla el ele vererek ideal şehir hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

