Başkan Edebali Öğrencilerin Karne Heyecanına Ortak Oldu

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 1. dönemini tamamlayarak yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı.



Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Karapınar İlkokulu öğrencilerinin karne sevincine ortak oldu. Karne dağıtım törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Mehmet Aydın, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Karapınar Mahalle Muhtarı Mehmet Çakır ve öğrencilerin velileri katıldı. Türkiye'nin en büyük zenginliğinin genç nüfusu olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, "Toplumumuzun kalkınmasının ancak eğitimle mümkün olduğunun bilinciyle ilçemizde 190 okulda 150 bine yakın öğrencimiz eğitim görüyor. Yerel yönetim olarak, yavrularımızın milli ve manevi değerleri özümsemiş, tam donanımlı bireyler olarak yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" dedi.



Yıldırım'ı geçmişin mirası, geleceğin emaneti olarak gördüklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Projelerimizi ve yol haritamızı bu anlayış çerçevesinde belirliyoruz. Çocuklarımızın gelişimini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile destekliyoruz. Çocuk Meclisi'mizle onların yönetimde aktif olarak yer almasını sağlıyoruz. 2015 - 2016 eğitim öğretim yılında 57 bin 360 çocuğumuzu tiyatro ile buluşturduk. Yine yavrularımızın şehir bilincini geliştirmek için hayata geçirdiğimiz 'Şehir Pasaportu' projemiz kapsamında 8 bin 500 öğrencimize Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini gezdirdik. 9 bin öğrencimize TEOG soru bankası dağıttık. Yine spor okullarımızdan 27 bin 440 öğrencimiz ücretsiz olarak yararlandı" diye konuştu.



Karne heyecanı yaşayan çocuklara tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini tavsiye eden Başkan Edebali, velilere de seslenerek, "Çocuklarımız yorucu bir süreci tamamladılar. Bu süreçte özellikle notları iyi olmayan öğrencilerimizin aileleri daha anlayışlı olmalı. Çocuklarımıza kızmak yerine bu sorunun kaynağını bularak çözüm üretmeye çalışılmalı. Öğrencilerimize ve eğitime destek olmak için Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak projeler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA