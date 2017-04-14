Başkan Edebali'den Erdoğan'a Destek Şiiri

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için okuduğu şiir sosyal medyada ilgi gördü.



Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için okuduğu şiir sosyal medyada beğeni topladı.



Bir haftada 1 milyon 10 bin kişi tarafından izlenen şiirin etkileşim sayısı ise 2 milyon 235 bini aştı.



Seslendirdiği şiire duyulan ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür eden Edebali, "Bu paylaşımımızın kısa süre içerisinde bu kadar büyük bir kitleye ulaşması, milletimizin demokrasisine, iradesine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.



Edebali ayrıca, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandum u ile ülkenin tarihinin değişeceğini ve Türkiye'nin stabilize yoldan çıkarak otobana gireceğini belirtti.