Başkan Edebali Çocuklarla Top Oynadı, Selfıe Çektirdi

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçe sakinlerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Fidyekızık mahallesinde ziyaretlerine devam eden Başkan Edebali özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocukların bu ilgisini karşılıksız bırakmayan Başkan Edebali onların oyunlarına ortak oluyor, hediyeler veriyor ve bol bol fotoğraf çektiriyor. Çocuklarla vakit geçirmenin kendisini de en az onlar kadar mutlu ettiğini dile getiren Başkan Edebali, "En masum, en samimi duyguların yansıması, mahallelerimizin, sokaklarımızın neşe kaynağı olan çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmak paha biçilemez bir duygu" dedi.

'BOYNUMUZUN BORCU'

Bugünün çocuklarının yarının büyükleri olduğunu da hatırlatan Başkan Edebali, Yıldırım'ı dünün mirası, yarının emaneti olarak gördüklerini vurgulayarak, "Çocuklarımızın mutluluğuna ve gelişimine katkı sağlamak boynumuzun borcu. Bunun için çocuklarımızı, kadınlar, engelliler ve gençlerimizle birlikte öncelikli hizmet grupları olarak belirledik. Bir taraftan onların çocuklularını en iyi şekilde yaşamlarını sağlarken diğer taraftan da sağlıklı, donanımlı, bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabilmek adına projeler hazırlıyoruz" diye konuştu.

'BİZİM ÇOCUKLARIMIZ AYRICALIKLI'

Yıldırım'da çocukların 'çocuk olmanın ayrıcalığını' yaşadığını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Edebali İsmail Hakkı Edebali, "Yavrularımızın daha güvende oyun oynayabilmeleri için ilçemizdeki oyun parkı ve yeşil alan sayısını 350'ye ulaştırdık. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ve 57 bin 390 çocuğu 47 tiyatro oyunu ile buluşturduğumuz 'Alo Tiyatro Projesi' bu yıl daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece mart ayında belediyemizin kültür sanat etkinliklerinde 16 bin çocuğumuzu ağırladık. Şehir Pasaportu Projemizle de binlerce çocuğumuzu Yıldırım'ın ve Bursa'nın tarihi ve kültürel yerlerini gezdirdik. YIL-MEK bünyesinde 34 mahallede 60 sınıf ve 112 şubede faaliyet gösteren okul öncesi eğitim sınıflarında eğitim gören 3 bin 293 çocuğumuz öğrenim görüyor. Çocuklarımıza tiyatro kursları veriyoruz. 23 Nisan Çocuk Şenliğini geleneksel hale getirdik. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

