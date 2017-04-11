Başkan Edebali Ağrılı Muhtarları Konuk Etti

Barış Manço Kültür Merkezi'nde Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin ev sahipliğinde düzenlenen kardeşlik ve dayanışma etkinliğine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Ensar Seyhan, Bursa Ağrılılar Dernek Başkanı Erhan Öztürk, Ağrı İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Eroğlu, Bursa Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Gencer ve Ağrılı muhtarlar katıldı.

'BİR BÜTÜNÜN PARÇASIYIZ'

Yıldırım'ın sosyokültürel özellikleri ve demografik yapısı ile Türkiye'nin prototipi olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Yıldırım; Balkanlardan Kafkaslara, Ortadoğu'dan Orta Asya'ya gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinden ve ülkemizin her köşesinden insana ev sahipliliği yapıyor. Bu durum tüm kültürel zenginliklerin ilçemizde toplanmasına vesile oluyor. Bizim en büyük gücümüz de bu zenginliğimiz. Bu özelliklerimiz her ne kadar farklı ögeleri bünyesinde barındırsa da biz bir bütünün parçalarıyız. Tarih boyunca bu anlayışımızı koruduğumuz farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak benimsediğimiz dönemlerde hep güçlü olduk" dedi.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'

Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreçte bu birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunun da altını çizen Başkan Edebali, "Kültürümüz, örf ve adetlerimiz, değerlerimiz bu topraklarda toplum yapımızı ayakta tutan önemli bir güç. Bu büyük medeniyetin temsilcileri olarak çok daha dayanışma içerisinde bulunmalı, bir arada yaşama kültürümüzü güçlü kılacak duyguları her zaman diri tutmalıyız. Güçlü Türkiye'yi inşa edecek çalışmaları hep birlikte yapmalıyız. Bir bütün olarak bundan sonra Fırat, Kızılırmak, Seyhan ve Menderes nehirleri barışa, kardeşliğe ve dostluğa akacaktır. Farklılıklarımız olabilir, ancak bu farklılıklarımız bizlerin zenginliğidir. Biz birlikte Türkiye'yiz" diye konuştu.

'DOSTLUK KÖPRÜMÜZ GÜÇLENECEK'

Demokrasinin gelişiminde ve sağlıklı işlemesinde en hayati role sahip olan yönetim biriminin muhtarlıklar ve muhtarlar olduğuna da işaret eden Başkan Edebali, "Muhtarlarımız, devletinin millete en yakın hizmet birimi. İnsanlarımızla en dolaysız iletişimi muhtarlarımız sağlıyor. Dolayısı ile birlik ve birliğimizin sağlanmasında muhtarlarımız hayati bir öneme sahip. Bundan dolayı muhtarlarımızla birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Muhtarlarımız Yıldırım'dan Ağrı'ya kurduğumuz dostluk köprüsünü daha da güçlendirecekler" ifadelerini kullandı.

'YILDIRIM ÇOK ŞANSLI'

Bursa'da ve Yıldırım'da Anadolu'nun her yerinden insanların olduğunu dile getiren Bursa Valisi İzzettin Küçük ise Yıldırım'ın bu zenginlikleri özümseme noktasında büyük bir başarı sağladığını vurgulayarak, "Yıldırım'da de herkesin iftihar ettiği, memnun olduğu bir belediye başkanımız var. Selahattin Eyyubi'nin sancağı altında da, Malazgirt'te de, Çanakkale'de de bu toplum beraberdi. Bu vatan, bayrağımız altında yaşamaktan gurur duyan tüm vatandaşlarımızın sığınağıdır. Vatandaşla en yakın olan, onların derdini, talebini, sorunlarını, üzüntülerin ve mutlulukların paylaşan muhtarlarımızdır. Ülkemizin en batısında, Anadolu'nun en doğusundan gelen muhtarlarımızla aynı gönül sofrasında bir arada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.