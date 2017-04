Başkan Edebali Ağrılı Muhtarları Ağırladı

Ağrılı muhtarları ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, devletin millete en yakın makamı olan muhtarların, ülkenin birlik ve beraberliği, milletin bekası için hayati görev yaptıklarını söyledi.



Barış Manço Kültür Merkezi'nde Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin ev sahipliğinde düzenlenen kardeşlik ve dayanışma toplantısına Bursa Valisi İzzettin Küçük, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı, Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Ensar Seyhan, Bursa Ağrılılar Dernek Başkanı Erhan Öztürk ile muhtarlar katıldı. Yıldırım'ın sosyokültürel özellikleri ve demografik yapısı ile Türkiye'nin prototipi olduğunu aktaran Yıldırım Edebali, "Yıldırım; Balkanlardan Kafkaslar'a, Ortadoğu'dan Orta Asya'ya gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinden ve ülkemizin her köşesinden insana ev sahipliliği yapıyor. Bu durum bütün kültürel zenginliklerin ilçemizde toplanmasına vesile oluyor. Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreçte bu birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Kültürümüz, örf ve adetlerimiz, değerlerimiz bu topraklarda toplum yapımızı ayakta tutan önemli bir güç. Bu büyük medeniyetin temsilcileri olarak çok daha dayanışma içerisinde bulunmalıyız" dedi.



Bursa'da ve Yıldırım'da Anadolu'nun her yerinden insanların olduğunu dile getiren Vali İzzettin Küçük ise, Yıldırım'ın bu zenginlikleri özümseme noktasında büyük bir başarı sağladığını vurgulayarak, "Yıldırım'da de herkesin iftihar ettiği, memnun olduğu bir belediye başkanımız var. Selahattin Eyyubi'nin sancağı altında da, Malazgirt'te de, Çanakkale'de de bu toplum beraberdi. Bu vatan, bayrağımız altında yaşamaktan gurur duyan bütün vatandaşlarımızın sığınağıdır. Vatandaşla en yakın olan, onların derdini, talebini, sorunlarını, üzüntülerin ve mutlulukların paylaşan muhtarlarımızdır" diye konuştu. - BURSA