Başkan Duymuş'un Yardım Çağrısı Karşılıksız Kalmadı

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un Sakarya Ovasında yerleşen 100 kişilik Suriyeli göçmenler için yaptığı çağrısının ardından yardımlar gelmeye başladı.



Başkan Duymuş, Suriyeli göçmenların yaşam standartlarının iyileştirilmesine kadar temel gıda başta olmak üzere insani ihtiyaçları bulunduğunu belirterek yardım çağrısı yapmıştı. Vezirhanlılar başkanlarının bu çağrısı sonrası duyarsız kalmayarak, yardımlara başladılar. Yapılan yardımlar sonrası açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Çağrımıza 1 gün gibi kısa sürede cevap veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Bulunduğunuz yardımlar yerine ulaşmıştır. Hiçbir fikrimizin olmadığı bir coğrafyada, hiç bilmediğimiz bir kültürde, nereden geldiğini bilmediğimiz füzelerin, mermilerin arasından annesini, eşini, kundaktaki bebesini son anda kurtarabilmiş insanların derdi hayatta kalabilmekten başka ne olabilir ki? Ailesi gaz bombaları ile katledilmese, ikiz çocuklar babaların kollarında ölmese bu insanları vatanlarından kim söküp alabilirdi. Bir an olsun kendimizi onların yerine koyarak düşünemez miyiz? Çaresizliğin tavan yaptığı ruh haline bir an olsun sokalım kendimizi. Biz Müslümanlar olarak önümüzde son Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) varken neden çok farklı insanları örnek alıp onlar gibi olmaya çalışıyoruz. Hüküm sürdüğü topraklarda ezilenin yanında, caninin karşısında olan, zulmedene karşı gelmiş, vicdan sahibi bu büyük milletin fikrine kardeş düşmanlığı sokanlara da bir çift lafımız olsun. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü" dedi. - BİLECİK