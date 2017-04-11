Başkan Duymuş'un Eskişehir Temasları

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, bir takım temaslar için Eskişehir'deki bazı kamu kurumlarının bölge müdürlerini ziyaret etti.



Başkan Duymuş ilk olarak İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürü Murat Karaçam'ı ziyaret etti. Karşılıklı istişarelerde bulunan iki, beldede yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ardından DSİ Bölge Müdürü Hayrettin Baysal'ı makamında ziyaret eden Başkan Duymuş, DSİ tarafından beldeye yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Beldenin talepleri hakkında da bilgi veren Başkan Duymuş, projeleri bölge müdürüne sundu. - BİLECİK