Başkan Duymuş'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Bilecik'in Vezirhan Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Duymuş, mesajında, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin eline geçtiğini ifade ederek, "Bu anlamlı günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK