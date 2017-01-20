Bilecik'in Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çocukların karne sevincine ortak oldu.
Başkan Duymuş, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1'nci dönem karne heyecanına çocuklarla birlikte ortak olurken, karnelerin hepsine tek tek baktı. Vezirhan İlk Okulu'nda karne dağıtan Başkan Duymuş, çocuklarının başarılarının devamını diledi. - BİLECİK
Başkan Duymuş Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
Bilecik’in Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çocukların karne sevincine ortak oldu.
Bilecik'in Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çocukların karne sevincine ortak oldu.
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