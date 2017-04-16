Başkan Duruay, Referandum Oyunu Kullandı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, anayasa değişikliği için halk oylamasında oyunu kullandı.



Başkan Duruay, eşi Hatice Duruay ile birlikte Sevgi Çiçeği İlkokulu'na geldi.



Başkan Duruay, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra "1078" nolu sandıkta oyunu kullandı.



Daha sonra ilçede bulunan okulları dolaşan Başkan Duruay, tüm sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Sandık görevlilerinden oy kullanım oranlarıyla ilgili bilgi alan Duruay, "Referandum sonucu Gölbaşımız ve Türkiyemiz için iyi olur inşallah. Rabbim yardımcımız olsun" dedi. - ANKARA