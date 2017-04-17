Başkan Duruay'dan Referandum Değerlendirmesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur. Kazanan Türkiye'mizdir, kazanan Türk milletidir" dedi.



Başkan Duruay, Gölbaşı ve mahallelerinde çıkan referandum sonuçlarını değerlendirdi. Referandum sürecinde seviyeli bir şekilde çalışan herkese teşekkür ettiğini aktaran Duruay, "Gölbaşı'mız birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini bu süreçte de gösterdi. Çıkan sonucun Gölbaşı'mıza, Türkiye'mize, milletimize ve bütün ümmete hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum" diye konuştu.



Duruay, bugün daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'ye uyandıklarının altını çizerek, halk oylamasında verdikleri destekten dolayı Gölbaşılı vatandaşlara teşekkür etti. - ANKARA