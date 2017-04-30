Başkan Duruay'dan 1 Mayıs Mesajı

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 1 Mayıs'ın, resmi tatil ilan edilerek işçi ve emekçi çalışanlarına bayram olarak armağan edildiğini belirtti.



Belediye Başkanı Fatih Duruay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:



"İşçi ve emekçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve haklarına sahip çıkılması bizlerin her zaman öncelikli konuları arasında yer almıştır. Peygamber Efendimizin, 'İşçinin ücretini alnının teri kurumadan veriniz' hadis-i şerifini en temel ilkemiz kabul ederek, çalışanlarımızın hakkını vermeliyiz. Bu vesileyle bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." - ANKARA