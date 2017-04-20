Başkan Duruay: "Birlik, Beraberlik İçerisinde Birlikte Türkiye Olacağız"

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Birlik beraberlik içerisinde birlikte Türkiye olacağız" dedi.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, katıldığı bir radyo programında Gölbaşı Belediyesinin projelerini anlattı. "Abdullah Erken'le Bir Konu Bir Konuk" programının konuğu Başkan Duruay, Gölbaşı'nın metropol bir ilçe olmasına rağmen eski kültürlerini de yaşattığını söyledi. Başkan Duruay, Gölbaşı Belediyesinin sürdürülebilir bir yaşam kalitesi için birçok proje yürüttüğünün altını çizerek, Mogan Gölü temizliği ile ilgili bilgi verdi. Mogan Gölü'nün Ankara'nın ve Türkiye'nin değerlerinden biri olduğuna vurgu yapan Duruay, "Uzun yıllardır temizliği ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bugüne kadar aktif olarak girişimde bulunulmadı. Eski TBMM Başkanımız Cemil Çiçek'in öncülüğünde 4'lü bir protokol yaptık" dedi.



Başkan Duruay, 15 Temmuz'un Türkiye tarihi için önemli olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Gölbaşımız için 15 Temmuz günü gerçekten sevindirici bir gündü. O gün sabah Mogan Gölü'nün temizliği için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ihale verilmişti. O gün sabah Gölbaşı'nda çok sevindirici bir gündü ama akşamında çok üzücü olaylar yaşadık. O günden bu zamana çalışmalar devam etti. Gölümüzü temizleyecek 4 tane gemimiz Mogan Gölü'ne indi ve temizlik çalışmaları başladı. Eskiden olduğu gibi tertemiz, berrak olan Mogan Gölümüze kavuşacağız."



"Gölbaşı'nda Mogan Park'tan sonra gelen ikinci büyük park Şehir Parkı"



Eymir, Seğmenler ve Şafak mahallelerinin birleşim noktasında Şehir Parkı projesi inşaatına başlandığını aktaran Başkan Duruay, "Mogan Park'tan sonra Gölbaşı'ndaki en büyük parkımız olacak. 117 bin metrekare olan bir alanın içerisinde sosyal tesisler, macera parkı, oturum alanları olacak. Ayrıca parkımızın içerisine hem Eymir hem de Mogan Gölü'nü görecek bir dönme dolap planlıyoruz. Dede ve torunun el ele tutuşup akşama kadar hoşça vakit geçirebilecekleri bir alanımız olacak" dedi.



Başkan Duruay, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ve Seğmenler Pazar Yeri inşaatının çok hızlı ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:



"2017 yılının sonunda buranın da açılışını yapacağız. Kültür merkezinin içerisinde çok amaçlı salonlar, derslikler olacak. Kapalı otoparkıyla beraber çok modern bir pazar yerimiz olacak. Ayrıca içerisine çocuk parkı da yapılacak. Vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat kullanabileceği bir alan olacak. Gölbaşımız güzel bir tesise kavuşacak."



"2017 yılı sonunda Eymir Mahallesi Sosyal Tesisi vatandaşların hizmetinde"



Eymir Mahallesi TOKİ bölgesinde yaklaşık 25 bin nüfusun yaşadığını ifade eden Başkan Duruay, "O kadar insanımızın yaşamasına rağmen sosyal imkanların az olduğu bir yerimiz. Biz de orada Maliye Bakanlığımızın bir yerini kiraladık. Eymir Mahallesi Sosyal Tesisi inşaatımız orada hızlı bir şekilde devam ediyor. İçerisinde yüzme havuzu, hamam, derslikler, fitness salonunun olduğu büyük bir tesis yapıyoruz. İnşallah sene sonunda vatandaşımızın kullanıma açacağız" diye konuştu.



Başkan Duruay, Mevlana Spor Merkezi inşatı temelinin bu ay içerisinde atılacağını belirterek, vatandaşlar tarafından çok talep görecek bir tesis olacağını söyledi. 15 Temmuz Darbe Girişimine de değinen Başkan Duruay, şöyle devam etti:



"15 Temmuz günü bizim için çok güzel başladı, akşamı çok kötüydü ama çok şükür sabahı aydınlık oldu. 15 Temmuz'da o hain saldırıyı öğrendiğimizde ilçe yönetimiyle ilçede buluştuk. Vatandaşlarımıza mesaj attık. Bir anda on binlerce kişi sokağa çıktı. Özel Harekat Daire Başkanlığımıza 2 tane bomba atıldı. Bunları bildiği halde Gölbaşı halkı canlı siper olmak için oraya gitti. Vatandaşlarımıza Allah razı olsun diyorum. Gölbaşı halkı o gün tarih yazdı."



Referandumu geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Duruay, şu açıklamalarda bulundu:



"Türkiye artık yeni sistemle yönetilecek. Seçimin bittiğini, artık birlik beraberlik olma zamanının geldiğini ve beraber olursak hiçbir şeyin bizi yıpratmayacağını bilmemiz lazım. Artık kardeş olma zamanı. 'Ben evet sen hayır verdin' kısır çekişmelerinden kurtulmamız gerek. Biz güçlü bir devlet olalım. Bizim güçlü olmamızı isteyen bir ümmet var. Biz güçlü olursak onlar da güçlü olacak. Biz güçsüz olursak onlar da güçsüz olacak. Onların tutunacak başka dalları yok. Bizim de gideceğimiz başka Türkiyemiz yok. O yüzden birlik beraberlik içerisinde birlikte Türkiye olacağız. Tek bayrak, millet ve devlette birleşip mümkün olduğu kadar da ortak müştereklerde buluşup bu ülkeyi kalkındıracağız."



"Eğer Suriye karıştıysa bilin ki sırada Türkiye vardır"



Başkan Duruay, rahmetli Necmettin Erbakan'ın "Eğer Suriye karıştıysa bilin ki sırada Türkiye vardır" sözlerini hatırlatarak, gerçekten de öyle olduğunu son zamanlarda fazlasıyla yaşadıklarını söyledi. AK Parti'nin 15 yılda yapmış olduğu en büyük hizmetin kendisine göre vesayet rejimine vermiş olduğu mücadele olduğunun altını çizen Başkan Duruay, "Türkiye'nin son 3 yılda yaşadıklarına bakarsak askeri, ekonomik ve siyasi darbeyi gördük. Vesayet rejimi kendisini korumak için olmadık şeyler yaptı. Türkiye'nin istikrarsızlığından para kazananlar, hasta devlet olmasını isteyen güçlerin en çok rahatsız olduğu konuda bu oldu" dedi.



"OHAL'i biz uyguladığımızda demokrasi düşmanlığı oluyor"



Duruay, OHAL'ın uzatılmasına yönelik soru üzerine ise bir vatandaş olarak OHAL'i hissetmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Normal bir vatandaşın OHAL'den rahatsızlık duyacağı herhangi bir konu yok. Devletimizin bekası için, devletimizin içindeki o hainleri temizlemek için gerekiyorsa 1-2 senede OHAL olabilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde OHAL uygulanıyor. Bize yapılan hain saldırının belki de yüzde 1'ini görmedikleri halde kendileri yaptıkları zaman demokrasinin bir gereği oluyor. Biz yaptığımız zaman ise demokrasi düşmanlığı oluyor." - ANKARA