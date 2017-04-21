Başkan Duruay, 23 Nisan Dolayısıyla Koltuğunu Mervegül Buğday'a Bıraktı
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Mervegül Buğday’a bıraktı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Mervegül Buğday'a bıraktı.
Şehit Bülent Göçer İlkokulu Müdürü Hasan Çeltik, öğretmen Ercan Buğday ve öğrenciler Mervegül Buğday, Kayra Kale, Erkan Nurettin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Duruay'ı makamında ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler. Başkan Duruay, "Hoş geldiniz, Atatürk'ün sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" diyerek, koltuğunu Mervegül Buğday'a bıraktı. Başkan Duruay'ın makamına oturan Buğday, arkadaşlarının isteklerini dinleyip, ilgili müdürlükleri arayarak, taleplerinin yerine getirilmesi talimatını verdi. İlgili birimlerin müdürleri ise, temsili Gölbaşı Belediye Başkanı Buğday'a isteklerini not aldıklarını ve ilgileneceklerini söyledi.
Öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Duruay, öğrenci ve öğretmenlere günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. - ANKARA