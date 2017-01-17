Başkan Dündar AK Parti İlçe Kadın Kollarını Ağırladı

Eylül ayında AK Parti Osmangazi Kadın Kolları Başkanlığından istifa eden Sibel Bedir Kara'nın yerine göreve atanan Zeynep Kurt ve Yürütme Kurulu üyelerini Ördekli Kültür Merkezinde ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kadınların Türk siyasetinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Ülkemiz ve dünyada yaşanan gelişmeler, yeni Anayasa görüşmeleri ve referandum süreci ile belediyenin gerçekleştirdiği çalışmaların da değerlendirildiği görüşmede Başkan Dündar, "Öncelikle, göreve yeni gelen Zeynep Kurt ve Yönetim Kuruluna başarılar diliyorum. Benimde mensubu olduğum AK Parti'nin bu güne kadar elde etmiş olduğu başarılarda kadınlarımızın da çok büyük emeği ve katkısı var. Özellikle mahallelerimizde gerçekleştirdikleri ev ziyaretleri ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, yerinde ve zamanında hizmet etme noktasında bizlere de büyük fayda sağlıyorlar. Bu bir bayrak yarışı. Önceki yönetimden görevi devralan Zeynep kardeşimizin de, yönetimiyle birlikte başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum" dedi.

Eylül ayında yaşanan görev değişikliğinin ardından AK Parti Osmangazi Kadın Kolları başkanlığına getirilen Zeynep Kurt, Osmangazi gibi Türkiye'nin en büyük 4'üncü ilçesinde böyle bir göreve getirilmiş olmanın gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi. Kadın kolları olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Kurt, "Kadın Kolları Başkanı olarak yönetim kurulu üyelerimizle birlikte en iyi hizmeti vermek için mücadele ediyoruz. Başarılı çalışmalarıyla birçok belediye tarafından örnek alınan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, gerek siyasi, gerekse yerel yönetim noktasında sahip olduğu tecrübelerle bize büyük bir güç katıyor. Bu gün de, yürütme kurulu üyelerimizle birlikte kendisini ziyaret edip hem tanışmak, hem de çalışmalarımız hakkında bilgi paylaşımında bulunmak için Başkanımızı ziyaret ettik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

AK Parti Osmangazi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kurt ve Yürütme Kurulu üyeleri, ziyaretin sonunda Başkan Dündar'a bir tablo hediye etti.

