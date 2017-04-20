Başkan Doğan Trafik Kazası Geçirdi

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan trafik kazası geçirdi.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın içinde bulunduğu 41 BL 041 plakalı makam aracı Bahçecik kavşağını dönerken karşı yönden hızla gelen başka bir araç, Başkan Doğan'ın makam aracına arka yan tarafından çarptı.



Gece saat 23.00 sularında program dönüşü evine gitmekte olan Başkan Doğan ve makam şoförüyle özel kalem personeli kazayı yara almadan atlatırken her iki araçta da maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - KOCAELİ