Başkan Doğan, Referandum Çalışmalarına Devam Ediyor

Referandum çalışmalarına aylar öncesinden başlayan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, gece gündüz vatandaşlara referandum un önemini anlatıyor.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Erenler, Kadıköy, Cedit Mahallelerinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri sırasında girmedik dükkan, konuşmadık vatandaş bırakmayan Başkan Doğan, gerek Avrupa'nın ve maşalarının, gerekse de her şeye karşı olan CHP'nin hayır propagandalarına karşı vatandaşlardan sağduyulu olmalarını istedi.



Ak Parti hükümetinin her zaman daha yenilikçi ve cesaretli olduğunu belirten Doğan, "Dikkat edin CHP, şimdiye kadar hep mevcutla yetinmeyi kendine amaç edinen, hiçbir yeniliği ve atılımı kabul etmeyen bir partidir. 15 yıldır ülkemiz için yapılmak istenen hiçbir adımı kabul etmemiş, her zaman elindekinin yeterli olduğuna inanmış bir siyasi partidir. Yapıcı hiçbir tavrı ve yaklaşımı görülmemiştir.



Bunun örneklerini fazlasıyla gördük. Hatırlayın hastanelerimizin durumu içler acısıydı. Muayene olabilmek için vatandaşlarımız gece yarıları hastanelere gidip, sabah sıra alabilmek için koltuklarda yatıyorlardı. İlaç alabilmek zaten bir işkenceydi. Bu alanda bir reform gerçekleştirip, hastaneleri birleştirmek istediğimizde verdikleri tepkiler gözümün önüne geliyor. Ak Parti hükümeti inandı ve uygulamayı başlattı. Kötü mü oldu, hayır çokta güzel oldu. Artık vatandaşlarımızın randevu almaları için hastaneye bile gitmesine gerek kalmıyor, ilaçları alırken bekleme ve ilacın olmaması gibi bir ihtimal de artık yok" dedi.



CHP sadece muhalefet olsun diye hayır diyor diyen Doğan, "Sözde reformcu, yenilikçi CHP, bir diğer itirazını da belediyelerin birleşmesinde ve köylerin mahalle olmasında gösterdi. Kötü mü oldu, tabi ki hayır. Artık köylerimizden şehre göç değil, şehirden köylere göç yaşanır oldu. Amacı sadece ve sadece muhalefet yapmak olan CHP yine geleneksel itirazlarına devam ediyor. Ülkemizi, geleceğimizi Türk gençliğine emanet eden Atatürk'ün gençlere ne kadar değer verdiğinin farkında bile olmayan bu siyasi parti, seçilme yaşını 18'e indiren yeni anayasa maddesine bile itiraz ediyor. Türk gençliğine güvenen Atatürk'ün söylemlerine bile hayır diyen sözde Atatürkçü zihniyete söyleyecek söz bulamıyorum. Kötü mü olur, ülkemizdeki 8 milyondan fazla gencin mecliste bir kaç tane temsilcisi olsa, gençler adına konuşup, önergeler sunsa. Onları her söylediği, istediği hemen kabul olacak ta değil, meclis kabul ederse kabul edilip, uygulamaya geçilecek" şeklinde konuştu.



CHP'nin İzmit'in sembolü olan Saat Kulesi bölgesindeki şehre değer katan Kültür Tepesi Projesinde de aynı itirazlarda bulunduklarını belirten Başkan Doğan, "Göreve geldiğimizde mezbelelik halde olan, vatandaşların yakınından bile geçmeye cesaret edemedikleri yeri düzeltmek istedik. Ayağa kalktılar, karşı çıktılar, mahkemeye verdiler durdurmak istediler. Peki neden, çünkü amaçları sadece ve sadece muhalefet olmaktı. Projemiz bitti ve bir zamanlar gitmeye bile korkulan yer şimdilerde vatandaşların en çok tercih ettiği yer oldu. Şehrimize ziyaret için gelenlerin fotoğraf çektirmeden gitmedikleri bir sembol oldu. O bölgede şimdi evlenecek çiftlerimiz hatıra fotoğraflar çektiriyorlar" ifadelerini kullandı.



Başkan Doğan, Türkiye'nin bir adım bile ileriye gitmesini istemeyen bu zihniyetlerin, en güzel cevabı sandıktan çıkan evet oylarıyla alacaklarını belirterek vatandaşlardan evet istedi. - KOCAELİ