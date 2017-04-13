Başkan Doğan "Kazanan Yine Milletimiz Olacak"

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, referandum çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.



İzmit'i adım adım dolaşıp referandum da evet demenin gerekliliğini anlatan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Kabaoğlu, Arızlı ve Gökçeören'de vatandaşlarla bir araya geldiler. Başkanların köy ziyaretlerinde Belediye Meclis üyesi ve Muhtar Masası Koordinatörü Mehmet Çetin de yer aldı.



Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "Bugüne kadar bize güvendiniz, arkamızda durdunuz, yanılmadığınızı da gördünüz. 16 Nisan'da da bize güvenin, yine kazanan sizler ve ülkemiz olacak, İzmit'in taşını, toprağını, geçmişini çok iyi bilen biri olarak şehrimiz, özellikle köylerimiz son 15 yılda hizmetle tanıştı. Köylerimizin belediyemizin hizmet alanına girmesiyle daha önce sadece Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan hizmetler şimdi iki belediye tarafından yapılır hale geldi. Köylerimiz artık şehir konforunda yaşam alanları oldu. Bizim amacımız köy kokusunu, dokusunu bozmadan şehir konforunda köyler oluşturmaktır. Çok şükür köylerimiz artık şehirleri aratmıyor. Artık görüyoruz ki köyden şehre değil, şehirden köye göç yaşanıyor. Bu hizmet bereketi kendiliğinden olmuyor, durup dururken belediyemizin kasasına para girmiyor. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışıyla bu bereketi oluşturuyoruz. Belediye sizin belediyeniz, belediyenin parası sizin paranız, biz sizin emanetçiniziz. Bizim görevimiz, sizin kuruşunuzu ziyan etmeden yine sizin için kullanmaktır. Hükümetimiz ve bizler, sizler için en güzelini yapmak için çabalıyoruz. Ama eski anayasa sistemi bizim daha fala ilerlememize, koşmamıza izin vermiyor. İnşallah 16 Nisan'dan sonra karar almamızı, işleyişimizi yavaşlatan bu sistemden kurtulup, daha zengin daha güçlü, daha demokratik bir ülke olma yolunda koşmaya başlayacağız" dedi.



Sözlerine devam eden Başkan Doğan, "Bunu engellemek isteyenlere, sizlere körü körüne hayır dedirtmeye çalışanlara aldanmayın. Avrupa ve onun uzantıları olan vatan haini örgütler güçlü, dünyaya hükmeden bir ülke olmamızı istemediği, bizi bölüp parçalamak, topraklarımıza sahip olmak istedikleri içim hayır diyorlar. CHP ise şimdiye kadar her şeye hayır dediği için geleneğini bozmuyor. Herkes farklı bir siyasi görüşte olabilir. Bu referandum bir parti ve kişi meselesi değil, bu memleket meselesidir. Halkımız şimdiye kadar olduğu gibi 16 Nisan'da da ülkesi için en doğru kararı verecektir" diye konuştu.



AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz ise konuşmasında, "Bu elbise artık millete dar gelmeye başladı. Bu sistemin değişmesi lazım. Bugün güçlü bir lider, güçlü bir Cumhurbaşkanı var. Ama yarın böyle olmayabilir. Başbakan farklı bir partiden, Cumhurbaşkanı farklı bir partiden olabilir. Geçmiş dönemde yaşadığımız krizleri yaşayabiliriz. Bunun yaşanmaması için sistemin değişmesi lazım. Düne kadar Cumhuriyet başsavcısı demokrasiye ayar verirdi. Bugün bu yok. Bunlara dönmemek için anayasamızı değiştirmemiz lazım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ