Başkan Doğan, "İbadethaneler Destek Gönül İşi"

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kadıköy Hayırsevenler Camii cemaatiyle bir araya gelerek sohbet etti.



Kadıköy Hayırsevenler Camii cemaati, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ağırladı. Cami cemaatinin Başkan Doğan'a çay ve poğaça ikram ettiği buluşma sıcak sohbetle devam etti. Camilere ve cami derneklerine her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Doğan, "İbadethanelerin eksiklerinin giderilmesi konusunda İzmit Belediyesi olarak her zaman destek oluyoruz. Bu desteği ilk göreve geldiğimiz günden beri önemsedik, önemsemeye de devam ediyoruz. Camilerimizin eksiklerini gideriyor, Kur'an Kurslarına, Cem evlerine de destek oluyoruz. Yapılan hizmetler karşılığında bir Allah razı olsun dense bu bizim için en büyük ödül olur. Bu iş gönül işidir. Parayla pulla olacak işler değildir" dedi. - KOCAELİ