Başkan Doğan Engelli Vatandaşlarla Bir Araya Geliyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan engelli vatandaşlarla bir araya gelip onlarla ilgili konulara öncelik veriyor.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan belediye dışında proje incelemeleri, vatandaş ve mahalle ziyaretleri de yaparak, arda kalan zamanlarda makamında toplantılar gerçekleştiriyor. Kendisine gelen ziyaret taleplerine bir program dahilinde tarih ve gün veren Başkan Doğan, engelli vatandaşlar ve ailelerinin görüşme taleplerine cevap verip onlarla bir araya geliyor.



Hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmenin temel bir insan hakkı olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan "Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına varana dek her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele gerçekten takdire şayandır. Bu mücadelelerinde onların yanında yer almak, onları teşvik etmek, onları herhangi bir dışlanmışlığa maruz bırakmamak, hepimizin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır" dedi.



Projelerden örnekler vererek engelli vatandaşlara hayatı kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, "Biz İzmit Belediyesi olarak, şehrimizin her noktasında engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların önlerine çıkan engelleri kaldırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Zincirlikuyu camimize engellilerimiz ve yaşlılarımız için asansör yaptırdık. Engelsiz İletişim Projesini hayata geçirdik. Evde bakım hizmetini başlattık. Ekiplerimiz yatalak ve bakıma muhtaç kişilerin evlerine giderek her türlü ihtiyacını gideriyor. Engelsiz Ritim kursumuz, engelli gençlerimize özel halk oyunu kursumuz, yüzme kursumuz, engelli meclisimiz, engellilerle firmaları buluşturduğumuz Kariyerime Engel Yok etkinliklerimiz gibi birçok projeyle onların hayata daha fazla tutunmalarını sağlıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ