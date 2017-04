Başkan Doğan, Diyadin'de Temaslarda Bulundu

İçişleri Bakanlığınca Diyadin Belediyesi'ne hizmet danışmanı olarak görevlendirilen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde temaslarda bulundu.



Başkan Doğan, Belediye meclis üyeleri Emine Okanalp, Emine Zeybek, Ersin Alpaslan, Cemil Kanpara, Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Örgev, Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri ve basın mensuplarının da yer aldığı 20 kişilik bir ekiple birlikte gittiği Diyadin'de yoğun temaslarla dolu bir gün geçirdi.



Ağrı'ya yaptığı ilk ziyaretinde tespit ve temaslarda bulunan Başkan Doğan, ikinci defa gittiği bölgede İzmit Belediyesi tarafından çok kısa sürede hayata geçirilen hizmetlerin açılışlarını gerçekleştirerek 16 Nisan'daki referandum için bölgedeki vatandaşlardan evet istedi.



Diyadin'e ayak başar basmaz coşkulu, kalabalık bir grup tarafından karşılanan Başkan Doğan ve beraberindekiler ilk olarak Diyadinli çocuklara bisiklet sevincini yaşattılar. Başkan Doğan, Diyadin'de bulunan 5 ortaokulda eğitim gören 250 öğrenciye bisiklet dağıtarak onların yüzünü güldürdü. İlçe stadında gerçekleşen bisiklet dağıtım töreninde Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sebih Özden, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundular.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Diyadin Kaymakamı Olgun Öner, "Bu bisikletlerle, kardeş belediye olduğumuz İzmit Belediyesi'nin Haydi Bisikletle Okula Projesini şehrimizde de gerçekleştiriyoruz. Düne kadar Diyadin kabuğunu kıramayan bir belediyeydi. Ama inşallah Nevzat Abimizin de destekleriyle Diyadin hak ettiği yerde olacak, göremediği hizmetleri görecek. Desteklerinden dolayı başkanımıza teşekkürü borç biliyoruz" dedi



Herkes huzur içinde yaşayacak



Çocukların sevinç çığlıkları eşliğinde konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da "Öncelikle Ağrı'ya geldiğimiz ilk günden itibaren bizi bağrına basan halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız olarak Diyadin'de çok daha güzel günler göreceğiz. Artık yanınızdayız. El birliğiyle Diyadin'i nakış nakış işleyeceğiz. Okul bahçelerine kuracağımız potalarımızla, meslek edindirme kurslarımızla, etüt merkezlerimizle ve daha sayamadığımız projelerimizle yeni Diyadin'i birlikte inşa edeceğiz. İnşallah yeni Diyadin'imiz tarihiyle kaplıcalarıyla anılan bir cazibe merkezi olacak. Bu şehirde artık herkes huzur, birlik beraberlik içerisinde yaşayacak" şeklinde konuştu.



Yavrularımızın huzurunu bozmak isteyenlere izin vermeyin



Konuşmasında dağıtım törenine katılan yoğun kalabalığa seslenen Doğan, "Gelin yavrularımızın bu mutluluğunu, bu huzurunu bozmak isteyenlere 16 Nisan'da en güzel cevabı siz verin. Bu yükselişi, bu birlik beraberliği, bu bereketi bozmak isteyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyin" dedi.



Diyadin'de çeşmelerden çorba akıyor



Bisiklet dağıtım töreninin ardından Diyadin Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki çorba çeşmesinin açılışını gerçekleştiren Başkan Doğan, "Diyadinli kardeşlerimiz sabahları artık işlerine, okullarına, hastaneye gitmeden önce sıcacık çorbalarını içebilecekler. İzmit'teki kardeşleriniz gibi sizler de hizmetlerin en güzeline layıksınız" diyerek vatandaşlara elleriyle çorba ikramında bulundu.



Hastaneyi ziyaret etti



Diyadin Devlet Hastanesine ziyarette bulunan Başkan Doğan, hastalara geçmiş olsun diyerek bir süre sohbet etti. Başkanı Doğan, hastane personeliyle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.



Fidan dikip, fidan dağıttı



Diyadin'i yeşil bir şehir yapma arzusu içerisinde olduklarını da dile getiren Doğan, yol üzerinde İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan alanda ağaç dikti. Yeşil Diyadin için herkesin bir fidan dikmesi gerektiğini belirten İzmit Belediye Başkanı, vatandaşlara fidan da dağıttı.



Fidan dağıtımın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ve Ağrı Valisi Musa Işının da katılımlarıyla Yeni Anayasa Konulu konferansa katılan Başkan Doğan, TÜGVA il temsilciliğinin açılışını gerçekleştirildi



AK Parti Ağrı teşkilatları, İzmitli heyet ve çok sayıda gencin katılım sağladığı konferansta gençlere hitap eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Bir genç dostu belediyenin başkanı olarak ben sizlerin emrinize amadeyim. Çok şanslısınız. Genç dostu bir lideriniz var. Gençlere değer verdiği için seçilme yaşını 18'e çekti. İnşallah 16 Nisan'da evet çıkar ve sizler de 18 yaşınızdan itibaren seçilebilirsiniz, biz gençlerimize güveniyoruz. Her zaman da yanlarındayız. İzmit Belediyesi ve Diyadin Belediyesi ile birlikte ortak projeler yapabiliriz" dedi.



Geleceğe daha umutlu bakacaklar



İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan cep sinemasını inceleyen Başkan Doğan, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onlar bizim geleceğimiz. Onlara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu sinemalar sayesinde inşallah Diyadinli çocuklarımız da yaşadıkları o zor günlerin etkisinden kurtulacak. Mutlu, hayat dolu, geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişecekler" dedi



Vatandaşlardan evet istedi



Gerçekleştirdiği temaslarının ardında yağan kara rağmen gece geç saatlere kadar esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Doğan, onlarla sohbet edip, istek ve şikayetlerini dinledi. Ziyaretlerinde hükümetimin vatandaşları için en güzelini istediğine vurgu yapan Doğan, "Hükümetimizin yoğun çalışmaları ve bizlerinde destekleriyle yaşadığınız o kötü günleri unutmanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Yıllardır alamadığınız hizmetleri en kısa sürede almanız için kollarımızı sıvadık. Bizim için İzmit ne ise Ağrıda da, Diyadin de o. Her şeyin daha da güzel olması, hizmetlerimizi daha fazla ve daha hızlı şekilde size ulaşabilmesi için 16 Nisandaki referandum da sandıklarımızdan evet çıkması gerekiyor" diyerek daha mutlu, daha hizmet dolu, daha zengin ve cazibe merkezi Diyadin için vatandaşlardan evet istedi. - KOCAELİ