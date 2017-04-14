Başkan Doğan'dan, Körfez Belediyesi Eski Başkanı Pehlivan'a Geçmiş Olsun Ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Körfez Belediyesi eski Başkanı Yunus Pehlivan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, özel bir hastanede tedavi gören Pehlivan'ı ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yunus Pehlivan ziyaret için Başkan Doğan'a teşekkür etti.



Körfez Belediyesi eski Başkanını ayağından vuran Y.E. isimli şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi. - KOCAELİ