Başkan Dinçer'den Toroslar Kaymakamı Şahin'e Ziyaret

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin'e nezaket ziyaretinde bulunarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.



Başkan Dinçer, Toroslar ilçe Emniyet Müdürü Abubekir Fil'inde hazır bulunduğu ziyarette, Mersin Vali Yardımcılığı döneminde sıkı işbirliği içerisinde bulundukları Ahmet Hikmet Şahin'in Toroslar ilçe Kaymakamlığına atanmasını esnaf teşkilatı olarak sevinçle karşıladıklarını ifade etti. Dinçer, "Geçmişte de yakından tanıma fırsatı bulduğum ve iç içe çalışmaktan büyük gurur duyduğum, sadece esnaf teşkilatı değil tüm STK'lara sıcak bir ilgiyle yaklaşan ve sorunların çözümünde ortak akılda buluşan özverili ve çalışkan devlet adamı Sayın Vali Yardımcımız Ahmet Hikmet Şahin'e hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.



Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin de Başkan Dinçer tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemiz ekonomisinin bel kemiği, büyümenin fidanlığı esnaf sanatkarlarımızın sorun ve beklentilerine yönelik çalışmalarımızı esnafımızın bağlı bulunduğu çatı kuruluşu esnaf odaları birliği ve onun sevgili Başkanı Talat Dinçer'le birlikte bundan sonra da sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Esnaf teşkilatımızı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN