Başkan Dinç'den 15 Temmuz Gazisine Ziyaret

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği vatana ihanet girişimine başkaldırarak gazi olan Çankırılı Erdal Anbarcı'yı ziyaret etti.



Eşi Zeynep Perihan Dinç ile birlikte "Geçmiş olsun" dileğinde bulunan Başkan Dinç, "Vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkan herkesten Allah razı olsun." dedi.



15 Temmuz gazisi Piyade uzman çavuş Erdal Anbarcı, memleketi Eldivan'da törenle karşılanmasının ardından ziyaretçileri ile bir araya geliyor. Belediye Başkanı İrfan Dinç ve eşi Zeynep Perihan Dinç de Gazi Anbarcı'yı baba ocağında ziyaret etti. 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıktan dolayı teşekkür eden Dinç, "Gazilerimiz için ne yapsak azdır. O kara gece darbeci askerleri durdurmaya çalışırken 6 kurşunla yaralanarak gazi olan hemşehrimiz Erdal Anbarcı, bu memleketin gururlu, haysiyetli ve şahsiyetli vatanseverliğinin temsilcilerinden olmuştur. 15 Temmuz'da 11 evladını şehit vermiş memleketimizin gururusunuz. Sizlere minnettarız. Allah, bize o günü bir daha yaşatmasın." diye konuştu.



Gazi Anbarcı, hemşehrilerinden gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirerek "Vücuduma 6 mermi isabet etti. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şu an tekerlekli sandalyedeyim ama bu vatan her şeye değer." şeklinde konuştu. - ÇANKIRI