Başkan Deniz; "Sorumluluğumuz Değerlerimizi Yarınla Buluşturmaktır"

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Çelikhan ilçesinde okulları ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek çalışanların ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi.



Çelikhan ilçesinde okulları ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek çalışanların ve öğretmenlerin sorunlarını yerinde dinleyen Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, "Küçük bir mum yakmak, karanlığı lanetlemekten daha iyidir. Bildiklerimizi fikre ve eyleme dönüştürmek hedefiyle, sivil toplum örgütü olmanın hakkını verdik, veriyoruz. Bütün bunların gereklerini yerine getiren, 'Güçlü Türkiye ve Adil Dünya' mücadelesini sürdüren Eğitim-Bir-Sen'in yürekli öncülerine ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.



Eğitim hizmet kolunda sendikacılığın hakkını verdiklerini vurgulayan Deniz, "Sendikacılık eğitimi vererek sendikacılığa yeni bir zemin kazandırdık. İlçe temsilcilerimizin birinci faz eğitimlerini yakında gerçekleştireceğiz. Kazanımlarımızı, davamızı, çabalarımızı akademik bir çerçeveyle, sendikal bir içerikle sahaya taşıyan sendikacılarımız alanda, okullarda, üniversite ve fakültelerde Eğitim-Bir-Sen'i, mücadelesini, elde ettiklerini anlatıyorlar. Sendikalı eğitimci sayısını sürekli yukarıya taşıyan Eğitim-Bir-Sen, eğitimli sendikacı sayısını da sürekli artıracaktır.



Ülkemizin, milletimizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek insanlar yetiştirmek istiyorsak, bunu başaracak bir müfredat geliştirmek durumundayız. Bunu başaracak kapasitemizin olduğunu herkes çalışma tempomuzdan ve ortaya koyduğumuz akademik rapor ve değerlendirmelerimizden biliyor. Tespit ettiğimiz sorunları ilgili ve yetkili taraflarla çözüme taşıyacak birikimimizi paylaşmaktan yorulmayacağız" diye konuştu.



Okullardaki temaslarının ardından Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Demir, Çelikhan İlçe Temsilcisi Mehmet Kaya ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut'u ziyaret eden Başkan Deniz, buradan da kaymakamlığa geçerek Kaymakam Adem Kaya'yı makamında ziyaret etti. - ADIYAMAN