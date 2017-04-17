Başkan Deniz: "Milletin İradesi Sandıkta Tecelli Etmiştir"

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, 16 Nisan referandumu sonuçlarını değerlendirdi.



Teşkilat olarak yeniden büyük Türkiye'nin inşasında en önemli adım olarak 16 Nisan referandumunda milletin tercihinin 'Evet' olarak tecelli etmesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Başkan Deniz, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en radikal değişimi milletin teveccühü ve iradesi ile yaşanmaktadır" dedi.



PKK, DHKP-C, DEAŞ ve FETÖ terör şebekeleri ile birlikte içeride ve dışarıda birleşmiş şer odakları 16 Nisan'da bu milletten esaslı bir tokat yediğini söyleyen Başkan Deniz, "Vesayet sistemine son verecek olan anayasa değişikliği sürecinde üstün gayret sarf eden bütün vatandaşlarımıza, Adıyaman'ımızda oluşturduğumuz Evet Platformuna katılan sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sonuç ülkenin vesayetten arınması ve kalkınmasının hızlanması anlamına gelmektedir. 15 Temmuz gibi darbe görünümlü işgal hareketi ve Türkiye'deki ekonomik operasyonlar, küresel spekülasyonlar artık tarihin çöp sepetinde yerini almakla beraber milletin zihninde lanetlenerek hatırlanacaktır. Hızlı karar mekanizmaları ile istikrar sorunu çözülmüş olacaktır. Yönetsel istikrarı yakaladığımız zaman millet olarak ekmeğimiz büyüyecek, mutfağımıza giren pay artacak, yoksa yerinde saymaya devam edeceğiz. Bu süreçte Avrupa denilen karanlık düzenin bütün süsü dökülmüş, çirkin yüzü görünmüş ve haçlı ve Siyonist emperyalist birlikteliği ile oluşan şer şebekesi ve onun içerideki uzantıları bir kere daha somut bir biçimde millet tarafından tespit edilerek gereken ders verilmiştir. Biliyorlar ki Türkiye güçlenirse, kendi güçsüzlükleri iyice ortaya çıkacak. Ezdikleri mazlum halklar, Türkiye'den aldıkları ilhamla bir dirilişin içine girecekler. Bunu daha önce de yaptılar, hem de defalarca. Hak ve adaleti tesis etme mücadelemizden korkan hainler, Türkiye'yi kaosa sürükleyerek durdurmak istediler ama başaramadılar. Bu milletin basiret ve ferasetine güvenmeyen, gücünü milletten almayan her oluşum, anlayış ve hareket mağlup olmaya mahkumdur. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN