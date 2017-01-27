Başkan Demirtaş'tan Öğrencilere Karne Hediyesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz 12D boyutlu sineme izlemelerini sağladı.



Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Sömestr tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak beldeye 12D boyutlu sineme getirdi. Sabah saatlerinde Gülüç Belediyesi binası önünde kurulan sinemaya gelen öğrencileri tebrik eden Demirtaş, kendileri ile birlikte sinema izledi. Altışarlı gruplar halinde sinema izleyen çocuklar ise Demirtaş'a teşekkür etti. Çocuklara yönelik bu tür etkinlikleri sık sık yaptıklarını belirten Başkan Demirtaş "Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızı için sürekli sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Onlar için çocuk parklarını yeniledik ve sayılarını artırdık. Oyun alanlarını daha modern hale getiriyoruz. Sömestr tatili nedeniyle kendilerine karne hediyesi olarak 12D boyutlu gezici sinemayı getirip, ödüllendirmek istedik. Çocuklarımızda bu hizmetten son derece mutlu ve memnunlar. Bu gün sabahtan itibaren çocuklarımız sinemaya geldi. Cumartesi akşamına kadar bütün çocuklarımız gelip burada sinema izleyip eğlenebilirler" dedi.



Demirtaş, çocuklarla birlikte bir süre sinema izledi. - ZONGULDAK