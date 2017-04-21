Başkan Demirtaş'ın Huzurevi Ziyareti

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, İzmirlioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti.



Demirtaş, ziyarette yaptığı konuşma, yaşlıların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirtti.



Büyüklere olan sevgi ve saygının bir güne sığdırılamayacağını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:



"Biz bu konuda belediye olarak çok duyarlıyız. Üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yapmak için çaba harcıyoruz. Yine sadece büyüklerimizi değil, hastalarımızı da evlerinde ziyaret ederek hem geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz hem de onların taleplerini dinliyoruz."



Huzurevi Müdürü Zeynep Ünal Yüksel de Demirtaş ve ekibine desteklerinden ötürü teşekkür etti.



Ziyarete Gülüç Belediye Meclis Üyeleri ile mahalle muhtarları da katıldı.